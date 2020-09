Surgen las primeras dudas acerca de si el City podrá pagar a Messi

El Manchester City es un titán, en lo deportivo, institucional y financiero, y se daba por hecho que podría pagar sin problemas el desorbitado salario de Leo Messi. Sin embargo, hay quien piensa que no es así de ningún modo.

Según Marc Menchén, periodista y especialista en la economía del fútbol, no es oro todo lo que reluce en el Etihad. Se dice que el City pagaría 750 millones a Messi en cinco años, pero según el citado profesional, es posible que no sea capaz de asumir semejante ficha.

Así lo explicó, en declaraciones a 'RAC1'. "El Manchester City tiene el dinero pero no puede asumir un fichaje caro y menos una ficha de 50 millones netos. En cinco años puede amortizar bien un traspaso, pero la complicación es el salario", empezó diciendo.

"El City se gastó 350 millones en sueldos la temporada pasada. No es tan sencillo incorporar a Messi. Y no puede colocar sus jugadores porque otros clubes no pueden cubrir sus fichas. Es un mercado muy difícil", apuntó también al respecto.

Irónicamente, lo que puede privar al City de Messi es precisamente su generosidad a la hora de asignar fichas a sus jugadores, fichas que pocos clubes pueden asumir, a las que los futbolistas no están dispuestos a renunciar mientras tengan contrato en vigor, claro está.