Suso daría ya por finalizada LaLiga

El jugador del Sevilla Suso ha dado un golpe de realidad en una entrevista en 'Radio Sevilla'. El extremo cree que lo mejor es ir dando por finalizada la temporada ante la crisis que hay en España y en el mundo.

"Es una situación bastante complicada y sabe hasta mal hablar de fútbol por cómo están las cosas. Igual es el momento de pensar que LaLiga se tiene que acabar. Si tenemos que empezar dentro de dos meses y nos vamos a meter en la del próximo año...", afirmó.

Tanto la RFEF como LaLiga esperarán hasta el último momento para dar carpetazo al curso y, de momento, se están barajando las mejores opciones para poner la competición al día en cuanto se reanude.

"Bajo mi punto de vista, a lo mejor hay que pensar en que no se va a reanudar y darla por concluida", insistió.

En cuanto a los sueldos y a la rebaja que están haciendo los clubes, Suso no vería con malos ojos ayudar de esta forma al Sevilla: "Si hay que perder algo, habrá que perder algo. No nos han dicho nada todavía, pero supongo que si la situación sigue así habrá que poner parte de todo el mundo. Si hubiera algún recorte, no creo que hubiera ningún problema, al menos por mi parte".