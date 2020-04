Suso volvió a dejar claro que su futuro está en Sevilla

Tras dejar claro que sería una locura jugar la Liga si hay riesgo, Suso volvió a atender a los medios para seguir repasando la actualidad del Sevilla durante el confinamiento.

Esta vez, atendió a 'Marca', donde pudo hablar de lo bien que se encuentra en el conjunto andaluz: "Estoy muy bien aquí. He estado mucho tiempo fuera de casa. Ahora que estoy aquí quiero estar mucho tiempo en el Sevilla".

"El vestuario del Sevilla me lo esperaba peor. Desde que he llegado son todos cachitos de pan, son más buenos que qué. A Ocampos lo conocía del Milan, que estuvo seis meses. Me gusta mucho. Otro que me gusta mucho es Banega", añadió sobre sus compañeros.

Además, lamentó que la competición haya tenido que aplazarse justo cuando mejor iban: "El parón ha venido en el peor momento, íbamos terceros, jugando bien, nos encontrábamos mejor, venía la convocatoria de la selección... Tenía muchas ganas. Son cosas que no se pueden controlar".