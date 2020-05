Suspenden a un jugador por masticar hojas de coca

Guabirá Santa Cruz no podrá contar con los servicios de Mauricio Chajtur. El jugador lleva cuatro temporadas en la entidad boliviana y estaba haciendo buenos números, aunque de más a menos.

El atacante dio positivo en un control antidopaje por haber masticado hojas de coca antes de cada partido, así que no pasó el control y ha sido directamente suspendido de toda actividad deportiva.

"Es un jugador que no fuma, no tiene comportamientos de indisciplina. Es lamentable lo que sucedió, me apena por su familia y por tratarse de un jugador joven con una buena protección", dijo el presidente Rafael Paz en unas palabras recogidas por 'Goal'.

Chajtur tendrá que elegir entre defenderse o en aceptar los hechos y exponerse a la sanción que sea, que posiblemente tenga que estar un año apartado de los terrenos de juego.