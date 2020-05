Suspender la Liga Femenina fue lo correcto para Vero Boquete

Vero Boquete ve correcto y lógico que el fútbol femenino se haya suspendido. La futbolista del Utah Royals se mostró a favor de la decisión de la RFEF: "Estoy de acuerdo con que la Liga se haya cancelado. Es la decisión correcta porque no tenemos las condiciones para garantizar la seguridad que puede haber en otras ligas o deportes", señaló en una jornada telemática de la Federación Gallega de Fútbol.

La jugadora santiaguesa indicó que lo importante es que esto sirva de reflexión para pensar qué va a hacer el fútbol femenino "para que la próxima vez que pase tenga otras condiciones para poder jugar". Boquete abogó por que el fútbol femenino tenga "las mismas condiciones que el masculino", que pretende volver.

"Quiero pensar que la gente que decide (sobre fútbol masculino) habrá evaluado todo. El problema es que hay muchas dudas porque de este virus se sabe muy poco. A mí me parece precipitado. A mí y a todo el mundo, pero también es cierto que tenemos muchas ganas de fútbol, de jugar o de verlo", matizó.

Además, deseó que "no haya un paso atrás, que no haya contagios, que no haya problema, porque, si lo hay, habrá que volver a parar y a nivel moral será un golpe duro".

Desde Utah, afirmó que ha vivido la pandemia de la COVID-19 con la "incertidumbre y preocupación" de todos y aseguró que a partir de ahora, con el fútbol a puerta cerrada, "marcar un gol va a ser raro". Sobre su futuro, indicó que espera "volver pronto a España".

"Me gustaría volver, disfrutar de la carrera en mi país", dijo Boquete, que al ser preguntada por la opción del Deportivo Abanca indicó que "si estás cerca de casa, mucho mejor". También comentó que el Celta "debe dar el paso y cuanto antes mejor" para sumarse al fútbol femenino.

La futbolista indicó que "la espina" de su polémica salida de la selección "siempre va a estar ahí por lo que fue y lo que pasó", pero ya lleva "años centrada" en su "carrera de clubes".