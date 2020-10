Suspendida definitivamente la fase final del Europeo Sub 19 por el coronavirus

El Ejecutivo ha decidido cancelar "la Ronda de Élite y el Torneo Final del Campeonato Europeo Sub 19 de la UEFA 2019-20 -que debía celebrarse en Irlanda del Norte- debido a la actual situación epidemiológica no resuelta en Europa y las consiguientes dificultades para viajar".

"Dado que esta edición 2019-20 del Campeonato Europeo Sub 19 de la UEFA era un torneo clasificatorio para la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA -prevista para mayo de 2021- se decidió que las cinco plazas reservadas para los equipos europeos en la competición se asignaran a los equipos que ocuparan las cinco primeras posiciones en la clasificación del coeficiente de la ronda de clasificación de la UEFA para la temporada 2019-20. Por consiguiente, los equipos de Inglaterra, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal serán los representantes europeos designados para participar en la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA".

La UEFA ya dejó en suspenso la disputa de este campeonato, cuando estalló la crisis del coronavirus en Europa. Su disputa, prevista entre el 19 de julio y 1 de agosto de 2020, fue aplazada 'sine die', aunque se barajó la posibilidad de jugarlo en noviembre, y ahora ha sido finalmente cancelada.