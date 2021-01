Sylla reconoció que ante el Espanyol "será un partido especial"

Mamadou Sylla señaló que el Girona sigue "vivo" en la pelea por el 'play off' de ascenso, pero insistió en la importancia de "enganchar unas cuantas victorias seguidas". En este sentido, afirmó que este sábado afrontan la visita del Espanyol, el líder de Segunda, con el convencimiento de que el equipo tendrá oportunidades para llevarse la victoria.

"Cada partido lo jugamos para ganar", remarcó Sylla tras reconocer que el Espanyol "muy probablemente acabará entre los tres mejores equipos de la categoría" y que cuenta con grandes jugadores, "sobre todo en ataque".

Además, el punta del Girona explicó que "será un partido muy especial", porque el Espanyol es el equipo en el que se crio y que guarda "muy buenos recuerdos" de su paso por el cuadro blanquiazul, sobre todo "del debut en Primera, en Riazor, y del primer gol, en la Copa".

Precisamente este torneo, en el que el Girona espera rival para octavos de final, Sylla señaló que espera que "sirva como punto de inflexión" para la competición regular.

Preguntado por la falta de gol del Girona, Sylla admitió que "el equipo no estaba jugando bien. Y cuando no juegas bien es difícil crear ocasiones, y ha faltado Stuani, el referente del equipo", aunque remarcó que esto "no sirve como excusa".

Además, el atacante rojiblanco aseguró que, a pesar de que lleva ya casi dos meses sin ver portería, está "tranquilo" y confía "plenamente" en sí mismo.