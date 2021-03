Tablas en un amistoso de entrenamiento entre el Levante y su filial

El Levante y su filial disputaron un partido amistoso de entrenamiento para ponerse a tono en pleno parón internacional y los resultados no pudieron ser mejores. Moral para el B, minutos para Sergio Postigo, que volvió después de estar lesionados, y muy buenas sensaciones en ambos conjuntos.

El diario 'AS' informó de que el marcador acabó en 1-1 y que los goles los firmaron Coke y Joan Monterde. La cita fue clave también para aumentar la unión en el vestuario y para que los veteranos que aún no conocían a algunos jóvenes tuvieran trato con ellos.

Hay que recordar que el Atlético Levante cerró esta temporada su clasificación a la fase de ascenso a la Primera División RFEF. Formará parte así el plantel, triunfe o no en sus próximos compromisos, del nuevo ordenamiento de las categorías inferiores del fútbol español.

Postigo, protagonista tras el choque, habló para los medios oficiales del club: "Después de tanto tiempo parado, me viene especialmente bien. Me he encontrado bien. Ahora, llega el parón, la gente con ganas de descansar y yo de que vuelva LaLiga para poder jugar".