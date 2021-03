Tagliafico se ve en otra liga "más competitiva"

Nico Tagliafico es desde hace ya varios años uno de los activos más valiosos con los que cuenta el Ajax. Desde que aterrizara en la temporada 17-18 procedente de Independiente, el argentino ha sido siempre una pieza importante en el equipo de Ámsterdam.

En una entrevista reciente para 'AS', reconoció que se encontraba en una "buena etapa" y que en el Ajax sigue creciendo. No obstante, dejó la puerta abierta a nuevos retos: "Sé que en otra liga aún más competitiva puedo seguir creciendo como jugador y seguir experimentando. Estar en otro lugar, con otra cultura, con otro entrenador o sistema de juego sé que me va a servir mucho. No sé cuándo, pero me gustaría cambiar".

También quiso recordar su etapa en el Real Murcia, equipo en el que estuvo durante la temporada 12-13 cedido por Banfield: "Fue una buena decisión. En Segunda en ese momento había grandes equipos como el Villarreal, Almería, Racing, Valladolid o Elche. Me sirvió como experiencia, jugué mucho y nos mantuvimos en Segunda. Creo que ese año me hizo crecer como jugador".

Por último, el de Buenos Aires reflexionó sobre qué le diría a día de hoy al Tagliafico que debutó en el fútbol profesional: "Le diría que no se relaje, que siga trabajando y que siga cumpliendo sueños, porque siempre me fui proponiendo objetivos y los fui cumpliendo, algunos costaron más, otros menos, pero hay que intentarlo".