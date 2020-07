"Tampoco me siento responsable por haber empatado tres partidos"

En la previa del Barcelona-Osasuna, en una jornada en la que puede quedar la Liga sentenciada a favor del Madrid, para Setién la profesionalidad sobre el césped resulta innegociable mientras el título no esté decidido. "En principio, vamos a tratar por supuesto que nuestra exigencia competitiva sea máxima. Trataremos de ganar nuestro partido en previsión de lo que pueda pasar en los demás. En Vitoria haremos lo mismo. Tengamos opciones o no, nuestra obligación es exigirnos al máximo y tratar de ganar ante un buen equipo que ha hecho una temporada excelente y ha cubierto ya su objetivo", aseguró.

Luis Suárez, en una entrevista a 'Sport y 'MD' habló de haber perdido la Liga por deméritos propios. Para el cántabro, "esa es su opinión, todavía no está perdida la Liga, aunque es verdad que está difícil, tiene que ganar y empatar un equipo que lo ha ganado todo. Ahí está su mérito, más que demérito nuestro más allá de alguno de nuestros últimos empates. Es obvio que están por delante y que han hecho mejor las cosas. Les quedan todavía estos dos, que es posible que los puedan ganar, pero que también se puedan dejar algún punto".

Acerca del descanso de Messi, no negó lo necesario que es. "Seguramente necesitan descansar muchos jugadores. Los registros siguen siendo más o menos los mismos, pero todo el mundo va perdiendo lucidez, chispa. Pero ya hemos hablado bastante de este tema", resolvió Setién.

Gerard Piqué fue noticia en el día descanso por hacer wakesurf. A Setién le traslasdaron si esta práctica era incompatible con el código interno. Su respuesta no tuvo desperdicio: "No me lo he leído, pero creo que no hay problema".

Con todo, Messi está en cifras de gol muy importantes entre los anotados y los que ha dado a sus compañeros. "Yo le veo bien. Es verdad que quizá haya algunos registros que no está cumpliendo respecto a otros años, pero todos sabemos quién es Leo Messi, no necesita otra presentación. Si no es con goles, es con asistencias. Es un futbolista de un nivel estratosférico. Todo lo que pueda decir de él ya se ha dicho", fue la respuesta del entrenador del Barça.

¿Es el responsable de haber perdido el título?

Al ex entrenador del Betis le dijeron que él había llegado a un Barcelona líder y ahora está a punto de certificarse el título matemático del Real Madrid. Así contestó en clave de autocrítica: "Yo soy una parte más. Asumo mi parte de responsabilidad, pero no toda. Al hacer una valoración de quién es el culpable siempre se centra en el entrenador, pero sería una parte más, tampoco me siento responsable por haber empatado tres partidos. Le daría más mérito al Madrid, que ha ganado todo hasta ahora, y eso es más difícil".

"Lo podríamos haber hecho mejor, haber acertado un poco más, haber jugado algunos partidos con más tranquilidad, como el último, si en la primera mitad hubiéramos acertado más", ahondó sobre la autocrítica acerca de si han perdido el título ellos o ha sido el Madrid mejor.

Las preguntas por esa línea dejaron los mejores titulares. Y es que le recordaron que públicamente Bartomeu solo aseguró su continuidad al 100% hasta Champions. "Es el presidente el que habla, el que manda. ¡Qué voy a decir yo!", se limitó a decir.

Luego le cuesitonaron sin se veía entrenando al Barça y se rio irónicamente: "Claro, por supuesto que me veo. A veces las pretensiones que tienes no se alcanzan, o sí, pero detrás hay un trabajo hecho, que es el que valorar, no solo el resultado. Es la percepción que todo el mundo tiene que tener de si ha sido bueno o no el año; me gustaría que se valorase. Incluso si hemos conseguido más de los que algunos pensaban. Pero por supuesto que pienso en la continuidad el año que viene".

El asunto del cansancio acumulado volvió a salir a escena. "He dicho que ha faltado frescura, vosotros habéis deducido que el equipo está agotado. Pero el rival también tiene cosas que decir o demostrar. Equipos como el Valladolid o este que viene ha rotado muchísimo y nosotros no lo hemos podido hacer. Uno de nuestros jugadores con más energía (De Jong) lo hemos perdido siete partidos, en el centro del campo, donde la pretensión era rotar bastante. Pero esto es algo puntual. El partido del día veníamos de haber jugado con menos de 72 horas de diferencia y con un viaje por medio, y ante un rival más fresco. Pero hasta ahí", defendió Setién.

Ello derivó en si podría haber hecho rotaciones en otros partidos. "Seguramente, luego es fácil ver si se podía haber hecho, pero normalmente he tenido que decidir antes. Y cuando lo he hecho es porque las veía conveniente, si no no las habría tomado", arguyó el entrenador cántabro.

Piqué, De Jong, Vidal...

El capítulo de nombres propios trajo a colación el de Frenkie de Jong, novedad en la convocatoria: "Ha hecho buenos entrenamientos, está bien y decidiremos si juega desde el inicio, pero ya está claro que está a disposición del equipo".

También entró en la lista Arthur. "Está entrenando y tendrá su opción si fuera imprescindible, claro", comentó lacónicamente el entrenador azulgrana, sin querer ir más allá.

El de Arturo Vidal, centrado en su capacidad para marcar y su porcentaje de acierto, le hizo expresar con más soltura y elogios. "Desde que estamos ha jugado más del 50% de los minutos. Ya dije que me parece que transmite mucho positivismo, mucha energía, y hace muy bien las cosas. Ha conseguido ya ocho goles, nos da amenaza permanente, mucho trabajo y a veces aporta también su calidad. Es un futbolista importante, sin duda", defendiendo Setién.

Volviendo al debate sobre si los azulgranas han tirado por la boda el título liguero, insistió en su teoría. "Ha habido muchos partidos parecidos en casa y fuera; los hemos podido resolver con más claridad y no ha pasado. ¿Los motivos? Quizá la confianza que te da haber resuelto en esos momentos sin necesidad de sufrir como lo hemos hecho; como el otro día, como en Vigo. Podríamos haber ido con más claridad y estás expuesto a que en una jugada aislada te empaten, que es lo que nos ha pasado. El único partido equilibrado cuyo resultado fue más justo vi contra el Atlético de Madrid. Ahí no vi una sensación de superioridad en uno u otro", insistió acerca de este último asunto.

Sobre las reuniones de configuración de plantilla, Quique Setién habló de que da sus "opiniones para cuando hay que tomar decisiones con el visto bueno de los que tienen que dárselo al asunto económico y otras cuestiones".