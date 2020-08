Tapia no descartó que vuelva la Liga a finales de septiembre

La AFA ya dibujó el retorno del campeonato con la reanudación de los entrenamientos para los equipos. De ello conversó ante los medios el 'Chiqui' Tapia, que espera que poco a poco todo pueda volver a la normalidad.

"La vuelta a los entrenamientos de los clubes de Primera, masculino y femenino, serán a partir del día 10. Las demás categorías volverán paulatinamente y van a ser publicados en el boletín. El 30 de agosto serán los testeos de la Primera Nacional y el 2 de septiembre el inicio de las prácticas", anunció.

"La dirigencia de cada categoría deberá definir los ascensos que no se han completado hasta el momento. Los testeos tienen que ser el fin de semana para arrancar el lunes. Debemos trabajar rápidamente. El Gobierno tenía buena predisposición. Venimos con la idea de que comenzaran los de la Libertadores, ya que los demás acompañaban esa propuesta. Y nos encontramos con la gran noticia de que todos los clubes pueden entrenar", recordó Tapia.

Y cerró: "Cuando nos reunimos el Consejo de la CONMEBOL entendíamos que había una necesidad de volver a competir para que los equipos que nos representan llegaran de la mejor manera. Cuando vinimos a la reunión, teníamos el pedido prioritario de que los cinco equipos que participan en la Libertadores regresaran el 10 y terminamos recibiendo una respuesta importantísima. No sería una locura competir, siempre que las autoridades lo permitan, a finales del mes de septiembre".