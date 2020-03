"Tardé tres o cuatro días en empezar a sentirme con energía"

El positivo de Arteta por COVID-19 provocó la suspensión de la Premier League. El técnico del Arsenal habló por primera vez de cómo se sintió y lo hizo en los micrófonos de 'La Sexta'.

"Me encuentro bien, recuperado. Tardé tres o cuatro días en empezar a sentirme mejor con energía y a dejar los síntomas atrás", explicó Mikel Arteta a Jordi Évole en el programa 'Lo de Évole'.

El positivo pudo llegar después de jugar contra el Olympiacos. "Me avisaron de que había dado positivo el presidente del Olympiacos. Yo les dije que no me encontraba bien y teníamos un partido ante el Manchester City", aseveró.

Dicho partido ante el conjunto 'citizen' fue aplazado antes de suspender de forma definitiva la Premier League. "Me hice el test el miércoles y me lo diagnosticaron el viernes", informó el técnico del Arsenal.

Lorena Bernal, pareja de Arteta, también habló sobre cómo vivió el COVID-19. "Al principio no te lo crees, pero cuando lo ves de cerca empiezas a asimilar la situación como única. Le testearon muy rápido", explicó.

Bernal habló de la situación que se está viviendo en Inglaterra. "Hay algunos colegios abiertos. Cada hospital tiene sus propias reglas esperando a que los que manden, decidan", sentenció.