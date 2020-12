Tardelli, Cabrini... los campeones de Italia llevaron el féretro de Paolo Rossi

El fútbol italiano no se quitó aún el luto de Diego Armando Maradona cuando conocía la muerte de Paolo Rossi. Tras mucho tiempo luchando contra una cáncer de pulmón, el histórico goleador de la Italia campeona del mundo en 1982 se fue a los 64 años.

Tras homenajes en todos los campos de Italia y su velatorio en el Estadio Romeo Menti, este sábado se realizó su funeral en el Duomo de Vicenza, donde estuvieron presentes iconos del deporte nacional e históricos de aquel equipo que triunfó en el Mundial de España.

Sin duda, una de las grandes imágenes la dejaron precisamente varios de sus compañeros. Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni, Antonio Cabrini, Fulvio Collovati o Giampiero Marini portaron su ataúd en un camino solemnte hacia el interior del templo.

Cabrini atendió a los medios y recordó a su ex compañero: "He perdido no solo a un amigo, sino a un hermano. Cuántas experiencias compartimos. Ya te echo de menos, a ti y a tus bromas, tus palabras reconfortables, nuestras peleas y tu sonrisa".

"Las personas como tú son las que hacen que la amistad sea bonita. No te dejaré ir. Siempre estarás conmigo, te prometo que seguiré cerca de Federica y tus hijos, pero tú siempre me acompañarás", continuó quien le acompañara tanto en Italia como en la Juventus.

También tuvo palabras Paolo Maldini. "La muerte de Rossi me golpeó porque desconocía su enfermedad y era un referente para la Selección. Representó al fútbol italiano como pocos lo hicieron", dijo a las puertas de la catedral de Vicenza.