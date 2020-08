Tardó pero por fin llegó: el primer día como 'culé' de Trincao

El Barcelona presumió de Francisco Trincao, flamante fichaje para la próxima temporada, en la sesión de entrenamiento de este viernes.

El extremo no pudo trabajar el jueves con sus compañeros por diversos problemas burocráticos que quedaron solucionados y no le impidieron entrenarse este viernes, explicó 'AS'.

Así pues, el luso por fin cumplió su sueño de vestir la camiseta azulgrana, aunque de momento solo en los entrenamientos.

Trincao entrenó junto a Pedri y Matheus Fernandes, en tanto que unos minutos antes saltaron a las instalaciones de la Ciutat Esportiva Rafinha, Miranda, Oriol Busquets y Wagué, estos últimos descartes para la próxima campaña.

Mientras el portugués tuvo su puesta de largo en la Ciudad Condal, su nuevo equipo se juega la vida en su país ante el Bayern.