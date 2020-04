"Te quedas el pu** brazalete; si se lo doy a Cristiano, Rooney se enfadará"

Gary Neville se pasó toda su carrera en el Manchester United. Una leyenda del club inglés que tendrá mil y una historias que contar. Una de ellas la ha comentado en 'Sky Sport' y tiene que ver con Cristiano Ronaldo.

"Me lesioné un año después de que me hicieran capitán y sentí que no podría contribuir como debe hacerlo un capitán. Fui a Sir Alex en una pretemporada y le dije que no me veía ejerciendo de capitán", comenzó.

El entrenador le negó la petición y le dijo que se quedara el brazaleta pasara lo que pasara y que iba a ser uno de los pesos pesados junto a Giggs.

"Me dijo: 'Tú te quedas con el pu** brazalete con Giggs y os lo turnáis. Si se lo doy a Cristiano, Rooney se enfadará. Si se lo doy a Vidic, Ferdinand se enfadará", recordó Gary Neville.

El ex lateral derecho intentó darle una explicación a aquel suceso. "Creo que me eligió por delante de Giggs porque él estaba entrando y saliendo del equipo, ya que Sir Alex Ferguson hacía muchas rotaciones y yo estaba juganado siempre", acabó.