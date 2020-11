Tebas advirtió de la situación del Betis: "Debe rebajar salarios o vender jugadores"

LaLiga dio a conocer este martes a través de un comunicado oficial los topes salariales de los clubes del fútbol profesional español: los 20 de Primera y los 22 de Segunda División.

Javier Tebas, presidente del organismo, analizó los límites en una rueda de prensa telemática en la que advirtió de la situación económica del Real Betis, que tiene un tope de 71.304.000 euros.

"Nosotros vemos las entradas del Benito Villamarín y siempre han sido espectaculares. El 'ticketing' es un factor de ingresos muy importante. Está muy afectado por eso. Cada club marca su tipo de estrategia, pero el mercado no ha estado tan fácil este verano. No sé si es porque no han recibido los precios o porque prefieren vender en invierno. Eso es estrategia de tesorería de cada equipo", confesó.

No obstante, Tebas se mostró optimisma en este sentido: "Tienen gente muy capacitada y saben hacer los movimientos. Es correcto lo que han pensando, o que si pueden vender en invierno o mejor al final de temporada. Los clubes conocen muy bien cómo se tienen que mover y el Betis es uno de ellos, pero todavía tienen que hacer más esfuerzos".

También se refirió a los clubes del fútbol español de forma general: "Espero que no haya ese problema de no pagar a los jugadores, siempre y cuando los clubes reduzcan la masa salarial".

"Parte de la deuda se refinanciará, parte se reducirá del salario de los jugadores. Si te pasas esta temporada, te penaliza para la siguiente, así que habrá clubes que tengan que vender más de lo previsto", agregó el presidente de LaLiga.