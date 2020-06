Tebas atiza a Cristiano y ruega a Messi que se quede en el Barça

El campeonato español perdió a Cristiano Ronaldo, y sobrevivió. Pero Tebas, aunque aseguró que la marcha del luso no se notó, teme que la de Messi sí lo haga. Por eso ha rogado al argentino que se quede en el Barça.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, en una charla con 'El Món' de 'RAC1'. "La salida de Cristiano, aunque se molesten en Madrid, tuvo un impacto casi nulo porque en LaLiga llevamos años preparándonos para que la marca LaLiga trascienda a los jugadores", empezó diciendo.

"Pero el caso de Messi es distinto. Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. Hemos tenido la suerte de haberlo tenido siempre en nuestra Liga. Yo creo que la salida de Messi sí se notaría", continuó diciendo el presidente de la patronal.

Sabe que su marcha es inevitable, pero confía en que se retire en el Barcelona. "Desde luego, más si se fuese a jugar a otra Liga. Es un icono del fútbol español, de LaLiga y le pediría que por favor termine en nuestra competición. Que tanto cariño le hemos dado", añadió.

"Tampoco sería una catástrofe porque tenemos firmados unos contratos televisivos con o sin Messi. pero lo importante es el valor que le da. Messi siempre nos deleita", dijo también Tebas, tratando de restar importancia a sus propias palabras.

El mandamás de LaLiga también analizó otros temas de candente actualidad, como el racismo y la homofobia en el fútbol. "Cuando hemos tenido problemas de racismo lo hemos atacado. Hemos sido la única Liga del mundo que hemos hecho una denuncia penal contra los energúmenos que atacaron a Williams en Cornellà", afirmó.

"Si realmente tenemos homosexuales entre nuestros futbolistas, que probablemente los haya por porcentaje, sería bueno si piensan que cohíben su personalidad. Me parecería perfecto que algún jugador lo hiciese. Pero no porque sea bueno para la sociedad. Lo que no puede ser es que deban ocultarlo", añadió.

También abordó una posible reducción de equipos de LaLiga. Se negó. "No nos planteamos bajar el número de equipos a corto ni a medio plazo. El modelo de negocio está establecido en 20 clubes y tiene su razón de ser", espetó.

"El problema de los calendarios es que la Champions se desdobla, la final se juega en fin de semana, se inventan competiciones como la Liga de Naciones, se aumenta el número de equipos en un Mundial...", continuó.

"Y es importante señalar que sólo en una temporada, las grandes Ligas de Europa generan más dinero que cinco mundiales, cinco veces más que una Champions. Es un modelo extraordinario", señaló también, presumiendo de poderío financiero.