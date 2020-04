Tebas confía en reanudar la Liga el 29 de mayo

Javier Tebas ha dialogado con la prensa extranjera por videoconferencia durante casi dos horas para evaluar la situación del fútbol español por la terrible pandemia de coronavirus.

El presidente de LaLiga, según recoge 'La Gazzetta dello Sport', habría propuesto varias fechas para la posible reanudación de la competición, con la esperanza de que todo pueda volver a la normalidad a finales del mes de mayo.

"Estamos considerando la idea de volver a jugar, en España y otros países europeos, el 29 de mayo o, alternativamente, el 6 de junio o el 28 de junio. Si empezamos el 28 mayo de LaLiga, la Champions iría en julio. Si empezamos el 6 junio, se jugarían todas las competiciones juntas hasta el 31 de julio. Y si empezamos el 28 de junio, julio sería para LaLiga y agosto para la Champions", explicó Tebas sobre el posible regreso del fútbol españo y europeo.

Y añadió: "Con estas fechas, obviamente, hay tiempo para comenzar a entrenar nuevamente respetando el protocolo de reanudación de la actividad que hemos diseñado para LaLiga. Para el final de la temporada no querríamos ir más allá del mes de agosto, y es obvio que todo esto afectará el calendario de la próxima temporada".

Además, también quiso ofrecer su opinión sobre el calendario a nivel nacional e internacional: "Dos posibilidades están bajo consideración. El primero es jugar competiciones nacionales e internacionales al mismo tiempo, el segundo comenzar con los nacionales, a principios de junio con la esperanza de cerrar en julio, y luego completar las copas europeas entre julio y agosto".

"Queremos terminar a puerta cerrada"

Al mismo tiempo, el presidente de LaLiga dejó claro que no se plantean la suspensión de la temporada: "Por el momento, no se menciona en absoluto. Es una hipótesis que no contemplamos. Queremos terminar. Probablemente a puerta cerrada. Y es curioso, por casualidad, que los clubes que quieren terminar la temporada aquí sean los de la parte inferior de la Liga, los que luchan para no retirarse. Les puedo asegurar que ningún campeonato importante o de mitad de temporada tiene la intención de cancelar la temporada".

Y añadió sobre las consecuencias económicas que se producirían por la suspensión del curso: "No terminar la temporada 2019-20 traería una pérdida cuantificable en mil millones de euros. Si terminamos a puerta cerrada, el daño económico será de 350 millones de euros. Si pudiéramos jugar con el público, las pérdidas seguirían siendo de 150 millones de euros. En cuanto a los derechos de TV en Liga, recaudamos el 90% del total. Si ya no tenemos que jugar, además de renunciar al 10% faltante, tendríamos que devolver el 18% de lo que ya hemos recaudado".

"Habrá que modificar los contratos que acaban el 30 de junio"

Sobre la reducción de salarios, Tebas explicó: "Todos pierden dinero, me parece normal que los salarios de los jugadores también se reduzcan. Por el momento, ocho clubes de LaLiga (de Primera y Segunda) han solicitado un ERTE, pero en los próximos días todos nuestros equipos activarán protocolos de reducción de salarios, ya sea a través de ERTE o con acuerdos individuales con sus jugadores. El fútbol español no tiene la intención de recurrir a la ayuda estatal, debemos ser económicamente independientes".

También se refirió Tebas a la situación de los jugadores que finalizan su contrato en junio: "Será necesario modificar los contratos de los jugadores que vencen el 30 de junio, así como los diversos acuerdos de préstamo. No es simple, pero no tan complicado. Creo que los jugadores estarán de acuerdo y que las diferentes ligas encontrarán una solución que cumpla con las regulaciones generales".

"La ventana de fichajes deberá cambiarse"

"Está claro que las fechas actuales, del 1 de julio al 1 de septiembre, no serán necesarias y deberán cambiarse. Pero no puedo decir mucho más. Tendremos que ver las recomendaciones de la FIFA y ajustar el mercado a las condiciones actuales generadas por el coronavirus, que son decididamente excepcionales", explicó sobre el mercado de traspasos estival.

Finalmente, Tebas se refirió a la posible llegada de Leo Messi a la Liga Italiana: "No creo que la llegada de Messi pueda resolver los problemas de la Serie A, que están vinculados a la mala relación entre deudas, cobros altos e insuficientes. Las cifras de la Serie A están estresadas, y estos problemas económicos ciertamente no las resuelven Leo Messi. Me gustaría que Messi se quedara aquí, pero si se va no sería un drama: se dijo que sin Cristiano Ronaldo la Liga habría perdido dinero, y en cambio lo habríamos ganado, incluso en Portugal. Los grandes jugadores ayudan pero no son esenciales para un campeonato".