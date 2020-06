Tebas confinará a los jugadores que sigan saltándose el protocolo

Más de un futbolista en España está respetando más bien poco el protocolo sanitario de LaLiga. En el Sevilla, cuatro jugadores organizaron una barbacoa; en el Madrid, Jovic hizo lo propio, y, en el Barcelona, Semedo se fue de cumpleaños con al menos 20 personas.

De ahí que a Tebas, presidente de LaLiga, le preguntaran en un encuentro con prensa internacional por qué medidas tomará si esto sigue así. Mencionaron directamenta la posibilidad de que los jugadores se queden concentrados en las ciudades deportivas y el máximo mandatario no lo descartó.

"Esperamos no llegar allí, pero si la gente sigue yendo a barbacoas y fiestas, quizás no tengamos otra opción", afirmó. Con estas palabras, los futbolistas ya están sobre aviso. De momento, las consecuencias respecto a los que se han saltado las normas han sido apartarles del resto de sus compañeros.

"LaLiga ha mostrado mucha confianza en los jugadores al no cerrar los centros de entrenamiento, así que, por favor, devuelvan esta confianza y no la rompan. Romper las reglas no solo daña a la Liga sino también a la salud de las personas en general", explicó.

Pero no es solo en España donde ha habido jugadores que se han saltado las normas sanitarias. En México, pillaron a un efectivo de Toluca montando una fiesta en su casa por el cumpleaños de su pareja. La policía detuvo la celebración en seco cuando los vecinos avisaron.

Casos como ese dejan una idea clara: o los futbolistas se comprometen a respetar de pleno los protocolos sanitarios o puede que sus equipos se vean perjudicados de cara a lo que queda de campeonato. Es lo que ocurriría si, por culpa de uno, hay que concentrarle y modificar las sesiones de entreno de su escuadra.