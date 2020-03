Tebas confirmó dos positivos por coronavirus en la institución de LaLiga

Son varios los jugadores del fútbol español que se han visto afectados por el coronavirus, y este también ha llegado a la propia institución de LaLiga. Así lo confirmó Javier Tebas en una entrevista en 'Tiempo de Juego'.

"En LaLiga hemos tenido dos positivos y llevamos varias semanas con un plan de actuación", informó el presidente del organismo, que detalló el protocolo de este ante el estado de alarma.

"El 95% en LaLiga ya está en teletrabajo. En España tenemos más de 400 personas trabajando y hemos tenido que repatriar a gente que tenemos por el mundo", comunicó Tebas, que decía no haberse visto afectado: "Yo no estoy en cuarentena. No tengo síntomas y no me he hecho la prueba".

Tebas analizó en su intervención la situación del campeonato: "He estado trabajando mediante conversaciones telefónicas y videoconferencias durante todo el fin de semana con instituciones europeas, presidentes de clubes españoles, porque hay que coordinar y viene una semana muy importante".

Con respecto al campeonato de liga y a la posibilidad de que tuviera que resolverse en un 'play off', afirmó: "Lo que manejamos ahora es que vamos a terminar la competición. Esta semana se pueden tomar importantes decisiones en Europa".

"He tenido contactos con Italia, Alemania y otros presidentes de ligas. Estamos trabajando en dar una solución porque el coronavirus es un tema de salud y para la salud están los médicos, nosotros estamos para dar una solución al problema económico que se va a plantear, qué pasa con los cerca de 100 contratos audiovisuales que tenemos en todo el mundo. Si no retransmites la señal no vas a poder cobrar, eso está claro", explicó.