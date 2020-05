Tebas confirmó la previsión: "Me gustaría empezar el 12 de junio"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, habló este domingo acerca de la vuelta de la competición. No las tenía todas consigo y no lo ocultó, a pesar de sus ganas de ello, pero confirmó la fecha que le había trasladado a los clubes.

"Me gustaría que empezase la Liga el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española", comentó el abogado durante una entrevista en el programa 'El Partidazo #VolverEsGanar', de 'Movistar'.

El presidente de LaLiga aseguró tajante que es posible la vuelta al fútbol porque "donde menos riesgo de contagio hay es en los partidos". "Lo que pido es cumplir las normas sanitarias para llegar al comienzo con los menores infectados posibles. Vamos a estar muy encima en el control de los jugadores. En sus casas les pido que sigan cumpliendo con el protocolo".

Con todo, y a pesar de los últimos contagios, Javier Tebas se mostró contento porque las expectativas se están viendo mejoradas. "Esperábamos sobre 25-30 positivos. Ha sido una buena noticia para la industria del fútbol y la sociedad española. Ocho contando a personas que no son futbolistas entre 2.500 test", compartió.

Además, aclaró que el martes "se les hará otro tipo de test". "Están en la fase final de la enfermedad", apostilló.

Una vez más, el máximo responsable de la patronal dejó claro que en su visión se aúnan salud y economía: "Quien nos tendrá que validar la vuelta al fútbol es la autoridad sanitaria. Tenemos la obligación de volver a la actividad económica después del daño que ya hemos sufrido".

Tebas también confirmó que la Segunda División "comenzará a la vez que LaLiga Santander. Se jugará la fase de ascenso porque contamos con las fechas en las que se juegan las competiciones europeas. Va a haber fútbol todos los días durante 35 días".

Por último, incidió en las medidas que se implementarán para reducir el impacto de los estadios a puerta vacía:" No tendremos público en los estadios, pero estamos planificando situaciones muy novedosas para que desde sus casas los aficionados lo disfruten".