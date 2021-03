Tebas criticó la incoherencia de las medidas sobre la asistencia de público

El presidente de LaLiga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, ha criticado este miércoles la incoherencia de las medidas sobre la asistencia de público a los estadios y ha afirmado que "es consecuencia del estado de las autonomías".

Tebas, quien ha firmado en Málaga un acuerdo de colaboración con el consejero de Educación y Deporte andaluz, Javier Imbroda, se ha referido, entre otros asuntos, a la posibilidad de la vuelta de público a los estadios, para lo que consideró que no ayudan algunas aglomeraciones de público en partidos como en el derbi Sevilla-Betis.

"Lo que no puede ser es un partido de la ASOBAL con público a las 19.00 y otro de la ACB sin público a las 21.00 horas. Es incoherente, pero yo no lo puedo solucionar. Es consecuencia del estado de las autonomías. No hemos valorado el impacto económico", aseveró Tebas.

El presidente de la patronal del fútbol indicó que "primero" hay que ver la evolución de la pandemia para analizar si es posible la vuelta a los estadios en la tercera semana de abril, y dijo que espera que "sea así".

"Hay vida en la calle. Espero que en la última semana de abril y en mayo podamos volver. Dependemos del Ministerio de Sanidad porque es deporte profesional, pero no nos saldremos de los criterios de las comunidades autónomas y lo que ellos consideren", abundó Tebas.

Consideró que "lo que más preocupa a las autoridades sanitarias son las aglomeraciones en la entrada y las salidas de los estadios" y agregó que espera tener público en los estadios "para después de la Semana Santa si la pandemia lo permite".

No obstante, indicó que imágenes como algunos aficionados con bengalas en el pasado derbi sevillano o el pasado fin de semana en Barcelona en un partido del Espanyol "no ayudan", e insistió en que se eviten las aglomeraciones porque de lo contrario, "no se va a permitir la vuelta a los estadios".

Tebas se refirió asimismo a otros asuntos como el VAR, que "en términos generales ha sido positivo", aunque consideró que a la interpretación de las manos en el área "habría que darle una vuelta", y a la continuidad en la competición española del astro argentino Lionel Messi, "el mejor jugador de la historia".

En este sentido, dijo que desea que "Messi se quede" y, sobre la posibilidad de fichajes como los del noruego Erling Haaland o el francés Kylian Mbappé, apuntó que "puede haber alguna circunstancia excepcional" en el caso de que se marche algún jugador y que, aunque le "gustaría tener a todos", "es complicado".