Tebas delega el 'caso Fuenlabrada' en su vicepresidente para evitar un conflicto de intereses

El Órgano de Cumplimiento Normativo de LaLiga ha enviado una circular a los clubes en la que señala que Javier Tebas se abstendrá en cualquier resolución respecto al Fuenlabrada por un posible conflicto de intereses.

Según el documento, publicado por 'AS', el dirigente delega en su vicepresidente primero "cuantas decisiones o acciones se hubieran de acometer en relación con el CF Fuenlabrada SAD" debido a que su hijo es asesor jurídico y secretario en el club madrileño.

A tenor del escrito, Tebas ya puso esto en conocimiento del Órgano esta circunstancia hace un año (21 de julio de 2019) a fin de evitar, como se ha mencionado, cualquier conflicto de intereses, ya que un familiar suyo trabaja en un miembro de LaLiga de la que es presidente.

Esto implica que el máximo responsable de LaLiga no entrará en ninguna de las acciones de LaLiga para esclarecer y dar con los responsables de lo acontecido con el Fuenlabrada y los positivos por COVID-19, que la Comunidad de Madrid cifra en 11.

Dentro del escrito también se justifica por qué Tebas sí intervino en la suspensión del Deportivo-Fuenlabrada, pero no en el resto de acciones. Aparentemente, LaLiga cree que ese supuesto no entraba dentro de los asuntos en los que debe abstenerse el presidente, al igual que no lo tiene que hacer en cuestión de horarios o reparto del dinero de las televisiones.