Tebas desmintió los posibles bombazos del Barça: "Ni Neymar ni Lautaro"

Si hay una voz autorizada para hablar sobre el campeonato, Javier Tebas es una de ellas. El presidente de LaLiga mantiene contacto casi a diario con los clubes debido a la crisis y destapó que el Barcelona no está tan activo en el mercado como parece.

"No es verdad que el Barça negocie el fichaje de figuras. No están negociando. Están más pendientes de cuándo empezamos que de fichar. Va a haber trueques, pero ningún club de Europa está en eso ahora", afirmó en una charla para la Asociación de Directivo y Ejecutivos de las empresas aragonesas.

"Están pendientes de terminar y de los daños. Está todo parado. Ni Neymar ni Lautaro. Me he quedado sorprendido. No está en eso el Barça", añadió el máximo mandatario. Quedarían descartados, por ende, los avances respecto al argentino y el brasileño.

De hecho, Tebas se refirió expresamente al posible regreso del 'crack' del PSG a la escuadra que dirige actualmente Quique Setién. "El club no tiene la capacidad de ficharle. Ahora, es imposible", sentenció. Si sus palabras son ciertas, se moverá mucho menos dinero en el mercado de lo que se espera.