Tebas explicó las posibles consecuencias de la marcha de Messi

Javier Tebas no cree que los campeonatos tengan fama por sus estrellas. Cree que LaLiga seguirá adelante aunque pierda a Messi, como ya perdió a Neymar y a Cristiano Ronaldo.

El mandamás de LaLiga, en una charla con el diario galo 'Ouest-Franca', trató de minimizar el daño que provocará a su campeonato la marcha de Messi. "Está aquí esta temporada y Messi hará lo que tenga que hacer", empezó diciendo.

"Por otro lado, creo que si Messi deja el Barça, la marca Messi-FC Barcelona, esta marca comercial que existe y funciona muy bien en todo el mundo, se vería muy afectada. Creo que Messi necesita pensar detenidamente sobre lo que quiere hacer", añadió.

Y si se fuere, no le quita el sueño. "No sería un drama. Cristiano Ronaldo se fue, Neymar se fue, y no ha sido un drama. Neymar se marchó al PSG, y no creo que el campeonato de Francia esté ahora posicionado al frente del panorama internacional", espetó.

"Es la realidad. Se equivocan quienes piensan que los jugadores son los que hacen los campeonatos o la marca de una competición", señaló Javier Tebas, para finalizar.