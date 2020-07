Tebas Llanas exculpó a su padre y a LaLiga, y criticó a la RFEF

Están siendo unos días complicados para la familia Tebas, que está recibiendo muchas críticas por la actuación del presidente de LaLiga con los positivos del Fuenlabrada.

Pero el hijo de Tebas sigue defendiendo a su padre ante los que critican su forma de actuar en esta crisis generada por el coronavirus. Y, además, carga contra la RFEF y el CSD por el protocolo sanitario en el 'play off' de Tercera División.

"Por si os preocupa saber si la RFEF o el CSD rectificaron su política de CERO TEST en las finales de los Playoff de Tercera. No. No hubo test antes de viajar. No hubo test en el hotel. Tampoco en el estadio. Cero test. Y sus voceros insinuando que pueden descender al Fuenlabrada", publicó en Twitter.

También aprovechó para denunciar los test realizados de forma "poco fiable". "El organizador del Playoff es la RFEF, el mismo que incoa un expediente disciplinario contra un club de Segunda que realiza PCR diarios y sigue al milímetro las indicaciones de LaLiga", explicó.