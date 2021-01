Tebas se aprovechó de Simeone para volver a atizar a Zidane

Tebas sigue manteniendo una suerte de pequeña guerra con Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aunque este haya enterrado el hacha de guerra al término del partido en Pamplona. Pero el presidente de LaLiga no, y ha vuelto a sacudir al técnico galo.

Lo ha hecho, demás, recurriendo a Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid y rival suyo por ganar la Liga, mientras defendía su gestión durante la nevada.

"Ha sido un fin de semana complicado, pero tengo que agradecer a todos los que han colaborado para cumplir el compromiso de LaLiga: desde los operarios de los campos, los directivos, los jugadores... todos"; empezó diciendo, en una entrevista para 'TVE'.

Insistió en LaLiga hizo lo que tenía que hacer. "Se ha cumplido lo que tenía que cumplirse en una Liga de fútbol: hacer el máximo esfuerzo para que se puedan jugar los partidos. Y ya, llegado el momento, es el árbitro la autoridad que decide si se tiene que suspender, o no", continuó.

"Aplazar el partido tiene que ser el último recurso que ocurre antes de empezar el partido. Tienes el Wanda, el campo en Valladolid, en Huesca, en Pamplona... se hizo un esfuerzo extraordinario. Es el compromiso, LaLiga es un compromiso: hay que jugar 380 partidos en unas fechas determinadas que establecemos", espetó también.

Acabó poniendo como ejemplo a Simeone. "Aplazar es lo que se pide antes y suspender es lo que dice el árbitro en el momento. Aplazar es lo que hizo el Granada, que lo solicitó cuando fue a San Sebastián, se pide al Comité de Competición de la RFEF, nos dan opinión y se mira", dijo.

"Si nos hubieran pedido opinión nosotros el viernes hubiéramos dicho que no, que no estaba para aplazar. Había que intentar llegar y sería el árbitro el que decidiría, con las condiciones del momento, si se juega o no. Simeone lo dijo muy bien: frío, viento, tempestad... si el balón empieza a rodar, el partido se juega", añadió, para finalizar.