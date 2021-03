Tebas valoró la nueva normalidad del Málaga: "Es casi buena"

La llegada de José María Muñoz, administrador judicial del Málaga, alivió el estado de alarma en el club. El ERE aligeró la complicada situación económica que atravesaba la entidad. Ahora, Javier Tebas en un evento de LaLiga en Málaga, quiso hablar de ello.

"La situación del Málaga parte de un par de temporadas complicadas, con un criterio económico riguroso. Si estamos fuera de la pandemia para el año que viene, probablemente volvamos a unos números adecuados para el Málaga. No los que son cuando está en Primera o los años que desciende, pero sí adecuados a un club en función de su número de abonados y de una ciudad como Málaga. Partió de una situación complicada y ahora está en una casi buena", resaltó.

Ese revés en las arcas fue solucionado, en parte, por el administrador: "Era necesario meter la tijera y es lo que se ha hecho desde la administración judicial, adecuarse a los ingresos y gastos e incluso con un ERE, que se hacen muy pocos en el fútbol. A mí me pareció bien que se hiciese. Son derechos que se tienen y por qué no se va a hacer. Si dividimos los puntos que tiene el Málaga en función de su límite salarial, sería el equipo que más óptimo va de la Liga. Mientras haya administración judicial tal como está, no preocupa la situación del Málaga".

Y cerró sobre la posibilidad de mejorar el límite salarial en el futuro: "¿Más de 18 fichas profesionales? Si la evolución de la pandemia permite que el Málaga pueda vender abonos y entradas, habría que ver alguna circunstancia más, pero es muy probable que pueda ser".