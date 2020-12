"Tebas y Florentino no tienen buena relación, así que el Barça debe ir con LaLiga"

La precampaña de Toni Freixa para presidir el FC Barcelona se presenta este martes, pero ya está en marcha. Su último movimiento vino a raíz de las palabras de Florentino Pérez, que afeó el calendario y sus horarios a LaLiga.

El ex directivo azulgrana, a través de una nota enviada a la prensa, defendió su condición de "nuñista" y aseveró que el Barcelona debe ponerse del lado de LaLiga en estos conflictos, ante su difícil relación con el Real Madrid.

"La directiva anterior estuvo alineada con el Real Madrid en todo respecto a LaLiga, y lo que tenemos que hacer es otra cosa. Debemos ser conscientes de que Tebas y Florentino no tienen una buena relación y lo que no podemos hacer es situarnos con el Madrid en contra de LaLiga. Puedo decir cosas como estas porque las conozco", justificó Freixa.

Además, defendió a José Luis Núñez, con el que se alinea desde el entorno azulgrana a Toni Freixa. "Que me llamen ‘nuñista’ es un honor. No sé si lo soy, pero Núñez fue un gran presidente los 22 años de mandato y marcó una línea de responsabilidad que precisamente esta junta anterior no ha tenido", aseveró.

"Me hace gracia cuando dicen que Bartomeu era nuñista. Núñez no habría hecho las barbaridades que se han hecho últimamente con la gestión deportiva", arremetió.