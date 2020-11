"Técnicamente, el Barça está en quiebra económica"

Víctor Font, precandidato a la presidencia del FC Barcelona, analizó durante la presentación de Toni Nadal para su proyecto la situación del club, de la que destacó una economía que ve maltrecha y en "prácticamente una situación de quiebra".

"Técnicamente, está en quiebra económica. Y esto pone en riesgo el modelo de propiedad. Hace años hicimos un diagnóstico en el que ya preveíamos qué iba a pasar. Por eso es tan clave el proyecto que estamos preparando", defendió Font.

Además, el empresario criticó los tiempos de la Gestora: "No conocemos la realidad exacta del club. El papel de la Junta Gestora es hacer la transición. Me sorprende que aún no se haya puesto fecha para las elecciones. Pasa dentro de un momento único, sanitariamente, y también deportivamente, porque estáa mitad de temporda. Y además, hay que tomar decisiones estructurales a nivel económico".

"El tema de la masa salarial es crítico y sí es algo que debería estar haciendo. Pero, en paralelo, convocar elecciones. Y habrá que hacer excepciones a nivel estatutario y legal. Pedimos a Tusquets que se impulsase el voto electrónico. Ojalá podamos ser una referencia de modernidad", agregó.

Cuestionado por el proyecto que actualmente lidera Ronald Koeman, Font fue más condiliador: "Como he venido repitiendo en las últimas fechas, creo que, teniendo en cuenta de donde partíamos deportivamente, y que no hubo opción casi de reforzar el equipo, se ha empezado mejor de lo que se esperaba. Koeman ha hecho cambios y se ha de valorar por la apuesta del talento de casa o el joven".

"Estamos esperanzados en que sea una temporada en la que en marzo o abril estemos aspirando a todo. En cuanto a las decisiones de futuro, es la estructura deportiva la que debería decidir el rol que debe tener Ronald Koeman", dijo, lo que abre la puerta a la continuidad del neerlandés si Font se impone en las elecciones.

Y respecto a la renovación de Leo Messi, fue franco: "Nosotros hemos dicho que las decisiones deportivas van a ser responsabilidad de la estructura deportiva. Esta es una decisión del proyecto fútbol y obviamente, Messi sigue siendo el mejor del mundo y porque tenga por debajo su efectividad, no hay que poner en duda la realidad".

"Contamos con Messi porque puede ser fundamental. Tenemos que asegurar que Messi, antes de retirarse, gane otra Champions y la gane con el Barça. Hay que hacerle ver que lo tendrá, y él siempre ha dicho lo mismo y nosotros también. A Messi los temas contractuales le interesan menos", explicó Font.

"Hay que asegurarle un proyecto ganador a Messi. Nos consta que nuestro proyecto trabaja en esa dirección, esperemos que esto sea posible. Siempre he explicado que más allá de que siga vinculado a corto plazo, la asociación Messi-Barça y Barça-Messi es estratégica y tiene que seguir para muchos años", concluyó.