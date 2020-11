Tello, baja en una sesión en la que volvió Sidnei

El Betis del chileno Manuel Pellegrini ha vuelto este martes al trabajo después de una jornada de descanso tras su victoria ante el Elche (3-1) y con las miras en su próximo compromiso liguero del sábado ante el Barcelona en el Camp Nou.

Pellegrini ha dirigido el primer entrenamiento semanal en la ciudad deportiva en el que, en los minutos abiertos a la prensa, la novedad ha sido el central brasileño Sidnei da Silva, quien se ha perdido los dos últimos partidos del cuadro verdiblanco por lesión.

No se ha ejercitado con el grupo el extremo Cristian Tello, el pichichi del equipo con cuatro goles tras los dos sumados ante el Elche y que, pese a que completó la totalidad del encuentro ante los ilicitanos, acabó con molestias físicas a las que él mismo restó importancia tras el choque.

A cinco días del duelo ante su ex equipo, el extremo de Sabadell no ha saltado al campo de la ciudad deportiva, en el que sí se ha ejercitado el también ex barcelonista Marc Bartra, quien fue sustituido en el partido ante el Elche por Víctor Ruiz en el minuto 75.

Siguen ausentes por diferentes dolencias físicas el centrocampista mexicano Andrés Guardado y el delantero Juanmi Jiménez.