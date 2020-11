Tello contradijo a Setién: "Messi no es difícil de tratar"

Las declaraciones de Quique Setién sobre Messi van a traer cola. Ya se han producido multitud de respuestas, como la de Cristian Tello, con el que coincidió en el Betis, que contradijo al que fue su técnico.

"Leo no es difícil de tratar como compañero. He tenido la suerte de jugar en el mejor equipo del mundo y teniendo cerca al mejor del mundo. Solo saco cosas positivas de mi convivencia con él en un gran Barcelona", explicó Tello en una entrevista realizada antes del partido de este sábado en el Camp Nou (5-2).

Aun así, defendió que "Setién ya demostró en el Betis lo buen entrenador que es". "Él llegó en un momento de la entidad muy difícil y dispuso de muy poco tiempo para transmitir su forma de jugar. Me da la impresión, desde la lejanía, que esa falta de tiempo impidió que Quique pudiera transmitir su mensaje de fútbol los jugadores del Barcelona. Creo que ese fue el problema", añadió.

Y al Barcelona no lo ve en crisis actualmente, con Koeman a la cabeza: "Cuando empiece a jugar y vea lo que tenemos en contra veré si están en crisis en no. Creo que al Barcelona le ha faltado algo de suerte y regularidad en los últimos partidos. Pero en Vitoria, por ejemplo, fue increíble que no ganara".

Cuestionado sobre el momento personal que vive, Tello respondió claramente señalando que se encuentra mejor que nunca, y mucha culpa de ello tiene el nuevo capitán del barco en el Betis. "La clave está en que en los cuatro o cinco últimos partidos lo he jugado prácticamente todo y Pellegrini me ha dado la confianza que necesitaba. En pretemporada charlamos y me dejó muy claro lo que esperaba de mí", concluyó.