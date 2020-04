Tello y su cruel broma a Casillas en Instagram

Tello usó la opción de las 'stories' de Instagram que permite a los seguidores hacer preguntas para llevar a cabo una improvisada rueda de prensa. En la misma, se rió de Iker Casillas de buen rollo al calificarle como el portero al que más fácil es meterle goles. Estuvieron juntos en el Oporto.

La pregunta era que cuál era el guardameta al que más le había costado meter un gol. Su respuesta fue: "Mejor diré al que siempre fue más fácil marcarle...". A su contestación, adjuntó una fotografía en Portugal de él con el actual candidato a la presidencia de la RFEF.

De paso, reivindicó que tiene en mente seguir en el Betis: "Estoy muy bien aquí. Aunque muchos medios se inventen cosas mías cada vez que se abre el mercado, yo sigo trabajando para jugar el máximo de minutos y darlo todo por esta camiseta. Tenemos muchas ganas de que todo vuelva a la normalidad".

Sobre su último tanto, que fue una liberación para él, comentó: "Es difícil explicar la sensación del último gol. A ningún jugador le gusta fallar ocasiones de gol y a mí no me estaban entrando. Se me vinieron a la cabeza mi mujer y mi familia, que son los que han estado día a día sufriendo conmigo".