Tello y un gol que podría valer una Liga

Mientras la Liga sigue haciendo cábalas para el regreso del fútbol, es inevitable que también se contemple un escenario en el que la Liga no se retome y finalice como estaba.

Cristian Tello, jugador del Betis, habló del confinamiento en una entrevista con 'AS' y recordó el tanto que sirvió para derrotar al Real Madrid en la última jornada disputada. Entonces le dio el liderato al Barça, pero hipotéticamente podría valer un título.

"Sería muy bonito haberle dado la Liga al Barcelona. Le guardo mucho cariño al club y a su afición, pasé allí muchos años. Si mi gol ha servido para eso, no ocultaría la ilusión", dijo el atacante en la charla.

Eso sí, Tello dejó claro que, como todo futbolista, prefiere que el campeonato termine: "Yo espero que sí, que haya cierta normalidad. Igual sin público y jugando cada dos o tres días. Es más riesgo a la hora de lesionarse, pero LaLiga hay que acabarla".

El extremo reconoció que las cosas no le estaban saliendo como esperaba en el inicio de la campaña. "Está siendo una temporada difícil para mí, no he tenido los minutos que querría. Trabajo para ganarme la titularidad y ese último gol contra el Madrid me dio muchísima alegría y confianza", dijo, por lo que dio a entender que el parón le llegó en un mal momento.

Como ex del equipo azulgrana y también conocedor de Quique Setién, el futbolista catalán habló del nuevo técnico del Barcelona. "Quique es capaz de aportar al Barcelona muchísimas cosas. Con él en el Betis hicimos un juego espectacular y logramos cosas importantes. Setién le debe dar al juego del Barça ese punto de toque y asociación que a lo mejor se estaba perdiendo, para volver a ser el Barcelona de antes".