"Temía no estar a la altura del Barcelona"

Su fichaje fue uno de tantos entre el Valencia y el Barcelona. También fue extraño. Tenía ya 31 años, y al Barça le costó 20 millones. Y, como confesó, no tenía intención de irse al club azulgrana.

Así se lo explicó a la 'Cadena SER'. "Yo no quería ir a Barcelona, pero salí de Valencia por el presidente", empezó diciendo Mathieu, aludiendo al entonces máximo dirigente del club 'che', Amadeo Salvo.

"Me hicieron la propuesta y a las tres de la mañana hice un contrato por mi cuenta que presenté al Valencia. Les dije que me quedaría si me lo daban, pero me dijeron que no podían. No me quedé por 200.000 euros al año", añadió.

Fichar por el Barça le dio vértigo. "Tenía un poco de miedo de ir a Barcelona, porque no creía que estuviera a la altura", explicó Jérémy Mathieu.

"El primer año fue espectacular. Decían que no jugaba mucho, pero participé en el 56 por ciento de los partidos y gané todos los títulos posibles", añadió, antes de aclarar que los mejores años de su carrera los pasó en el Valencia.

Tras tres temporadas en el Barça, el club azulgrana le dejó marchar, libre, al Sporting de Portugal, donde militó otros tres cursos, hasta que una lesión le obligó a colgar las botas, con 36 años.