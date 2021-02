Ten Hag se queda sin Haller en Europa: al Ajax se le olvidó inscribirle

Haller no está en la lista de inscritos del Ajax para lo que queda de temporada en Europa League porque al club se le olvidó apuntarle, según 'NOS'. Por tanto, el lío después de que saliera a la luz que no se encontraba en la convocatoria se resolverá de la siguiente manera: no jugará.

¿El motivo? Que, en caso de haberse tratado de un error de la UEFA, el caso se habría resuelto sin problemas. Sebastien habría sido incluido sin mayores problemas y, como reluciente fichaje más caro de la historia del equipo, camparía a sus anchas por la segunda competición continental.

Pero, al haber sido la entidad la que ha fallado, no se le dará solución alguna. En la página web oficial del organismo, se recogen todas las altas y bajas para sus torneos. En el caso de los 'ajacieden', tan solo Ousama Idrissi, como cedido del Sevilla, figura como nuevo efectivo.

Aparecen como bajas Huntelaar, que se marchó al Schalke 04, y Victor Jensen, que fue al Nordsjaelland a préstamo. En conclusión, Haller, a no ser que la UEFA se muestre muy comprensible para con los dirigentes del Ajax, se quedará sin jugar la Europa League.