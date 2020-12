Con tan solo 34 años, Vincent Kompany ya solo piensa en los banquillos. El belga colgó las botas recientemente y dirige ahora a un Anderlecht que le vio crecer antes de dar el salto a un Manchester City en el que se convirtió en leyenda.

Debido a su paso por el cuadro mancuniano y a su inicio fulgurante como entrenador, muchos tratan de compararlo con el que fuera su técnico, Pep Guardiola. Un símil que no le gusta nada al ex futbolista.

"Tenéis que dejar de compararme con Guardiola porque no vine aquí diciendo que el Anderlecht se iba a convertir en el Manchester City", expresó Kompany en 'Eleven Sports' al hablar sobre el estilo de juego del conjunto belga, que ocupa la séptima posición de la tabla.

Las constantes referencias a Pep por la forma de jugar del Anderlecht dificultan la labor de un Vincent que quiso dejar claro que en ningún momento ha pretendido ni pretende copiar el estilo de juego que el de Santpedor aplica a sus equipos.

"Me molesta que nos estemos acercando demasiado a Pep porque es totalmente inaccesible. Hace que parezcamos un club ingenuo. Es la identidad del Anderlecht lo que nos interesa. ¿Qué ganaré si les pido a mis jugadores que defiendan, lancen balones largos y se encierren en defensa? Incluso si gano el título, no me sería útil. Conozco una forma de jugar y unos principios que se corresponden con lo que ha sido históricamente Anderlecht. No debe olvidarse", sentenció.