"Tenemos al mejor técnico y a los mejores jugadores de Argentina"

Boca Juniors levantó la última Superliga y se hizo con la Copa Diego Armando Maradona. Además, llegó a las semifinales de la última Copa Libertadores. Algo que se encargó de recordar Raúl Cascini en su última charla con 'TyC Sports'.

Por ello, no tiene dudas: Boca está por encima de River a día de hoy. "Tuvimos tres competiciones, en dos salimos campeones y la otra perdimos en semifinales. No me genera nada cuando me dicen quién fue el mejor", resaltó.

"A mí me enseñaron que salir campeón es indiscutible. Boca es el mejor del país y punto. ¿Desde cuándo el que no clasifica a la final es el bueno y el que juga la final no?", añadió.

Por eso, lo tiene claro: "Por todo lo dicho creo que tenemos al mejor entrenador y a los mejores jugadores de Argentina ahora mismo".