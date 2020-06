"Tenemos mejor equipo que el Madrid y lo demostramos en la ida"

Manchester City y Real Madrid se verán las caras en el Etihad Stadium en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Aún no se conoce la fecha -ni la sede- en la que se disputará el encuentro, pero los jugadores comienzan ya a tener en el punto de mira a una de las grandes citas de la temporada.

Los de Pep Guardiola se llevaron la victoria en el Santiago Bernabéu (1-2), por lo que salieron reforzados de su visita a Madrid y afrontarán el duelo ante los 'merengues' con la ventaja en el electrónico, tal y como mostró el centrocampista 'citizen' Rodri Hernández.

El ex del Atlético de Madrid dejó pinceladas sobre el duelo de ida en una entrevista en 'La Futbolería' del diario 'AS': "Del Madrid no me fío, aunque hayamos ganado 1-2. Es el Madrid y ni mucho menos está sentenciado".

"Tenemos mejor equipo y lo demostrados en la ida, pero queda un paso por dar. Respetando al rival, tenemos que ir a por la victoria, no podemos confundirnos", agregó Rodri.

Además, el jugador de 23 años elogió a Luka Modric: "Marca las diferencias, las ha marcado durante todos estos años. Es cierto que ya va teniendo una edad y no es lo mismo, pero es único en pleno estado de forma".

"Es un mediocentro total, no solo capaz de distribuir y ejercer como tal, sino de romper líneas con esa conducción y esa arrancada. Además, tiene visión, golpeo y llegada", añadió Rodri en referencia al croata.