"No pienso dirigir 20 años más, mi futuro es lo de menos"

El Madrid va líder de LaLiga y quiere que siga así. Confían en llevarse el título. Su próximo rival será el Espanyol.

Antes del choque contra los 'pericos', Zinedine Zidane atendió a los medios y valoró el encuentro. "Hay que seguir con la línea que hemos mostrado hasta ahora. El Espanyol nos lo va a poner difícil, necesitan puntos... Nosotros tenemos otra final y jugaremos a tope", dijo.

Se refirió a la destitución de Abelardo: "No tengo nada que decir. Es una decisión del club. Lo siento por él. Son momentos complicados".

Y, de paso, Zidane habló sobre su futuro. "No pienso dirigir 20 años, soy un entrenador atípico", dijo el técnico cuando le preguntaron por sus planes a largo plazo. "No tengo nada en mi cabeza, a mí me gusta el día a día. ¿Hasta cuándo entrenaré? Pues no lo sé. En mi cabeza siempre he sido futbolista. Antes me decías si iba a entrenar y decía que no... Ahora mírame", enfatizó.

"No quiero que nadie malinterprete mis palabras. Estoy centrado. A mí me critican cuando pierdo un partido... y lo van a seguir haciendo. Pero a mí eso no me cambia nada. Mi futuro es lo de menos", continuó.

En otro orden de cosas, habló sobre el papel de Sergio Ramos en el club. "Tiene personalidad, él siempre quiere ganar. Está haciendo historia en este club. No me sorprende lo que está haciendo. Tenemos la suerte de tener a un futbolista como Ramos en este Real Madrid y espero que siga con nosotros durante mucho, mucho tiempo", destacó. Y habló sobre la dupla que forma junto a Varane en el césped. "Hacen muy buen equipo juntos, encajan muy bien. Este dúo está haciendo historia", apostilló.

"El papel de la defensa es muy importante. En el Madrid tenemos la suerte de que tenemos jugadores comprometidos con lo que estamos haciendo. Defender es tarea de todos, no de cuatro o cinco. Y ahí somos fuertes", analizó el galo.

Zizou defendió a Vinicius. "Todos los jugadores saben dónde están y todos tienen altibajos. Esto es la vida. Lo único que puede hacer es trabajar. Ahora está en un momento bueno y nosotros lo disfrutamos", le halagó.

Le preguntaron por Mbappé y si le gustaría tenerlo a sus órdenes, no quiso entrar: "Tengo mucha suerte de estar en el Madrid y tengo a los mejores. Lo estoy disfrutando en los partidos, pero en los entrenamientos más, es la host**".

Zidane cree que el parón hasta le ha venido bien al equipo. "Ahora tienen más ganas de tocar el balón y eso se nota".

En cuanto al Espanyol, no se fía pese a su posición. "No nos vamos a confiar. El puesto en la clasificación no quiere decir nada. Intentaremos ganar los tres puntos, pero el rival va a hacer exactamente lo mismo", concluyó.