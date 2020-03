"Tenemos posibilidades de ganar al Madrid"

Borja Iglesias fue uno de los grandes fichajes del pasado mercado veraniego y llegó al Betis para liderar el ataque de un proyecto con aspiraciones europeas.

Sin embargo, la suerte le está siendo esquiva tanto al conjunto verdiblanco como al atacante, que solo suma tres goles. Algo que, pese a todo, no termina de preocupar al futbolista.

"En líneas generales estoy tranquilo, mi preocupación no es llevar tres goles. Otros años he tenido más situaciones de gol. Mi preocupación es cómo cambiar esa tendencia de generar más ocasiones", explicó el jugador en 'Onda Cero'.

El atacante analizó la temporada del Betis y no escondió que están lejos de lo esperado a principios de curso. "Vamos peleando. El objetivo está lejos. En cierto modo estamos desilusionado, pero es lo que hay, hay que seguir peleando porque lo necesitamos", comentó el ex del Espanyol.

Por último, Borja Iglesias se refirió al próximo partido ante el Real Madrid y se mostró optimista de cara a obtener un buen resultado en un choque en el que muchas miradas estará puestas en Rubi.

"No considero que sea una final. No pensamos en otra cosa que no sea ganar. Confiamos mucho en Rubi. Hemos hecho partidos muy buenos en casa y si lo hacemos así ante el Madrid, tenemos posibilidades de ganarle al Real Madrid", sentenció.