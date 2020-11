"Sí, el Barça puede ganar la Liga"

El Barcelona visita este martes 24 de noviembre al Dinamo de Kiev en la Champions. Por eso, el jugador francés Clément Lenglet pasó por rueda de prensa para analizar la situación del equipo.

Lenglet comenzó explicando la importancia de la cita europea: "Sabemos que este partido es muy importante para ganar después de la última derrota y porque si aseguramos el pase después el míster podrá hacer rotaciones y probar cosas".

En cuanto a la lesión de Gerad Piqué, declaró: "Hemos tenido mala suerte porque Piqué ha tenido un golpe fuerte. No soy yo quien debe decir si se debe fichar o no. Solo espero seguir así, sin lesionarme y poder ayudar al equipo".

"Nos falta ser más agresivos en defensa y mejorar en este aspecto. Tenemos que mejorar todos en equipo. No solo los delanteros son los que tienen que meter goles. Somos conscientes de que tenemos que mejorar, es un tema de todo el equipo, no solo de la defensa. Ser más contundentes y no encajar goles", reconoció Lenglet.

Y añadió: "No creo que sea un problema de sistema, porque al principio de temporada ganamos dos partidos sin encajar y dando sensación de solidez. Después empezamos a encajar y es más difícil recuperar las sensaciones, pero hemos de trabajar todos juntos para mejorar, porque es lo más importante para ganar partidos".

El galo también tuvo tiempo de hablar de la posibilidad de formar pareja de central con De Jong: "Depende de lo que hagamos en el entrenamiento. Ahora no hay muchos centrales, así que puede ser que Frenkie haga de central para ayduar al equipo. Es más un tema de ayuda que de posición física. Cuando todo el mundo está disponible, él entrena como medio".

"Frenkie tiene mucha calidad a nivel técnico y físico, y está dispuesto a cubrir esa posición porque tiene lectura de juego y cuando juega ahí lo hace bien. No tengo malas sensaciones ni me siento incómodo cuando juego con él", añadió el central francés.

Sobre si se ve como líder de la defensa tras la baja de Piqué, declaró: "Es una baja importante y nos afecta porque lleva mucho tiempo aquí. Yo me siento disponible y preparado para intentar ayudar al equipo. Ahora llevo dos años y pico aquí y manejo mejor las cosas, pero es el míster quien decide el once".

"Sí, se puede ganar la Liga"

Además, Lenglet ve claro que el Barça puede ganar la Liga: "Sí, se puede ganar. Bajar los brazos ahora no sería bueno como profesional y es una falta de respeto hacia nuestra afición. Tenemos que seguir, revertir esta situación y pelear por esta Liga".

Finalmente, el azulgrana explicó sobre la posibilidad de jugar como central diestro si el equipo lo necesita: "No es mi posición habitual, a nivel de posicionamiento es un poco diferente, pero si hay que ayudar al club lo haré con muchas ganas. Ya he jugado alguna vez aquí y daré lo mejor de mí también en esta posición".