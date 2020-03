"Tenemos que pegarle a Messi cada vez uno, hay que ir rotando"

Hablar de Felipe Melo es hacerlo de uno de los futbolistas con más fama de duros del fútbol mundial en los últimos tiempos.

A sus 36 años, el centrocampista disfruta de sus últimos años de carrera en Palmeiras después de pasar por varias de las mejores competiciones del planeta, incluida la española.

En LaLiga (en la que militó entre 2004 y 2008) coincidió en el tiempo con un Leo Messi que comenzaba a explotar en el Barça por aquel entonces.

Precisamente, el argentino es todo un ídolo para un Felipe Melo que le considera, sin ninguna duda, el mejor jugador de la historia.

"Es el mejor de siempre para mí. No vi jugar en directo a Maradona o Pelé. Vi jugar a Messi y es increíble. Cristiano Ronaldo es otro fenómeno, te puede hacer cinco goles, pero Leo te los puede hacer y a la vez asistir a sus compañeros. Es el más completo", comentó en 'Clarín'.

A lo largo de una larga entrevista en la que repasó su vida y su trayectoria deportiva, el brasileño hizo hincapié en la figura del astro argentino y reveló que solo se le puede frenar de una forma: a patadas.

"Leo es único. Cuando jugaba con la Selección de Brasil y nos teníamos que enfrentar a él decíamos: 'tenemos que pegarle patadas una vez cada uno, tenemos que ir rotando'. De otra forma no se le puede marcar. No hablo de entradas para lesionarle, sino faltas tácticas para cortar su ritmo. Si no, es imposible", confesó un Felipe Melo que, para su fortuna, no tiene que sufrir ya al astro de Rosario.