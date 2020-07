Tenerife y Zaragoza no rematan sus quehaceres

Cuarto partido seguido sin conocer la victoria de un Real Zaragoza que sigue desperdiciando oportunidades en el peor momento posible. Los de Víctor Fernández se quedan a solo dos puntos del ascenso directo, pero sus perseguidores siguen comprimiendo la distancia entre ellos. También a dos puntos, pero del 'play off', se queda un Tenerife que encadenó su séptimo encuentro seguido sin perder. Y en el momento más complicado.

Solo restan tres jornadas para que finalice la presente temporada. LaLiga SmartBank se encuentra en el momento decisivo de la campaña, aquel en el que aparecen los futbolistas distintos, los jugones, aquellos a los que no les quema el balón en los pies. Y en el Heliodoro Rodríguez López aparecieron dos de los mejores jugadores de Segunda División.

Primero irrumpió en escena Luis Suárez, el segundo en la tabla del 'Pichichi' de la categoría de plata del fútbol español, solo por detrás de Cristhian Stuani. El colombiano recibió en el pico del área diestro, de espaldas a la portería. Recortó hacia dentro para marcharse de Sipcic y, cuando todo el mundo esperaba el centro lateral, sorprendió a Ortolà por el primer palo y abrió la lata en el 5'.

Pero el genio volvió a la lámpara tras el gol. Llegó el momento del Tenerife, que se topó con la posibilidad de establecer las tablas solo cinco minutos después del 0-1. El Pichu Atienza cometió penaltisobre Álex Muñoz, y Luis Milla, el jugón del 'Tete', transformó la pena máxima después de que el VAR revisara la acción durante varios minutos.

El Zaragoza buscó con más ahínco volver a desequilibrar la contienda hasta la reanudación. Javi Puado y Alberto Soro tuvieron la oportunidad de volver a golpear, pero el buen hacer de Ortolà y la mala relación con el gol de ambos jugadores mantuvieron el empate en el electrónico.

Los chicharreros no estaban dispuestos a hincar la rodilla y dieron un paso hacia delante en busca del triunfo que les permitiera terminar la trigesimonovena jornada de Segunda División en el 'play off' de ascenso. Luis Milla no paró de enviar centros al área, pero Dani Gómez y Joselu tampoco demostraron estar muy finos de cara a la portería rival.

Una parada de Cristian Álvarez en el 87', que salvó los muebles maños, fue lo más destacado del Tenerife en la segunda mitad. Esta oportunidad y la expulsión de Sipcic, que vio la segunda amarilla por una entrada sobre Shinji Kawaga, que también las tuvo con Ismael López antes del pitido final. Tablas en el Heliodoro, pero con mejores sensaciones los de Rubén Baraja, que han sumado 15 de los últimos 21 puntos en juego.