A sus 36 años, Luis Miguel Rodríguez, más conocido como el 'Pulga' Rodríguez, está decidido a dar un paso al costado. El delantero se quiere ir de Colón, pero ve que el club le pone trabas para salir.

"Le pido a Vignatti que me deje salir por la misma puerta grande que entré hace dos años a Colón. Vine desde Tucumán para salir campeón y lo dejé todo", dijo el ariete en una entrevista concedida a 'El Litoral'.

Asimismo, el 'Pulga' Rodríguez continuó en la misma línea: "Sería una falta de respeto que me pidieran dejar un dinero. Tengo 36 años, a mí no me va a comprar el PSG. No tengo energía, di todo lo que tenía para salir campeón y no se dio. Mi cabeza ya está en otro lado".

Por último, el jugador aclaró que no tiene nada firmado con nadie. "No es que me quiera ir porque tengo un precontrato. Capaz de que me vaya de Santa Fe y me quede en Simoca sin hacer nada", concluyó.