"Tengo la espina de por qué no jugué más o no encajé en el City"

Tras pasarse todo el verano sonando para jugar en el Barcelona, Angeliño finalmente se despidió del Manchester City, pero lo hizo para regresar al RB Leipzig, una nueva etapa en su larga carrera profesional de la que ha querido hablar en 'Marca'.

El lateral izquierdo español de 23 años se ha convertido en el 'Pichichi' inesperado del conjunto alemán gracias a sus cuatro goles en tan solo seis partidos oficiales: "Ya he dicho que no se acostumbrasen, que no suelo marcar y mucho menos tan seguido. Estoy muy contento de poder ayudar con los goles, pero lo importante es el comienzo que está teniendo el equipo que solo hemos recibido dos goles. Andamos bien".

"El míster me está poniendo más arriba de lo que suelo jugar y estoy más cerca de la portería. Me ha liberado muchísimo, me deja romper a la espalda. Que me suelte. Él esperaba que marque siete u ocho goles esta temporada y le dije que eran muchos. Pero ya llevo la mitad. Apostó por subirme la posición, aún más arriba que de carrilero. Me permite hacer lo que me gusta, que es estar arriba, crear y más oportunidades de chutar a puerta", añadió.

El español solo tiene buenas palabras sobre Nagelsmann: "La confianza que me ha dado ha sido brutal. Estoy mejorando todavía más. Después de los primeros meses creo que estoy yendo a más. Se le nota que le gusto y eso a mí me motiva, que me dé esa libertad para expresarme en el campo. Yo siento que tenemos muy buena relación. Estoy contento con mi situación, con él, que me ayuda en todo. Me ha dado un empujón enorme, después de los seis meses con Pep. Por eso volví aquí, estaba contento con él y me encontraba bien".

Sobre la falta de oportunidades con Guardiola, declaró: "Tengo esa espina de por qué no jugué más o no acabé de encajar. Pero eso me ayudó a llegar aquí, conocer al entrenador, al grupo, y llegar a semis en Champions".

Finalmente, se refirió al interés del Barça en su fichaje: "Algo salió de interés, pero el RB Leipzig tiró bastante para que volviese y en mi cabeza quería estar tranquilo y seguir disfrutando del fútbol".