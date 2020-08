"Tengo la garra de mi padre, Simeone, y de su Atleti"

El objetivo de Gianluca Simeone es triunfar y disfrutar del fútbol. En la 2020-21, lo hará en el CD Ibiza.

Le preguntaron al hijo del Cholo en qué se parece a su padre y no dudó: "Se puede decir que tengo su garra. Creo en eso de insistir, caer, levantarme y seguir intentándolo".

Y no solo se parece a Simeone, cree que también tiene mucho de la filosofía del equipo de su padre en él. "Soy parecido a él y al Atlético", dijo.

No ocultó Gianluca Simeone el amor que siente por el equipo del Cholo. "Soy fanático del Atlético. Primero es mi padre, después Simeone. No me molesta que me comparan con él, pero quiero armar mi carrera en solitario", finalizó.