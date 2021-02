"Tengo las puertas del Madrid cerradas, pero por su parte"

Tras su paso por el Almería, en el que ni triunfó ni decepcionó pero fue víctima de la forma de trabajar de su presidente, José María Gutiérrez 'Guti' sigue buscando una oportunidad al máximo nivel como entrenador.

Habló en 'El País' de su carrera en los banquillos y aseguró que el Real Madrid le ha cerrado la puerta para regresar: "Creo que tengo las puertas del Madrid cerradas. No por mi parte, por la de ellos".

"Como entrenador, no me dieron la oportunidad de demostrar en el Castilla que un día podía dar el salto al Real Madrid", lamentó Guti, que explicó su salida: "Era el momento adecuado de salir. Ya había estado dos años en el Juvenil A. El primero fue muy bueno y el segundo no tanto, necesitaba un reto mayor. No me fui porque no me dieran el Castilla. Me fui porque el Real Madrid y el Castilla tenían sus banquillos ocupados y quería seguir avanzando en mi carrera. Si hubiera seguido un año más en el Juvenil A, hubiera dado un paso atrás".

Guti especuló con que, si se hubiera quedado, habría terminado entrenando al Castilla con el ascenso de Solari a la primera plantilla tras la destitución de Lopetegui, pero recalcó que uno no debe esperar esas situaciones.

"Nunca se sabe. Solari subió al primer equipo y le dieron el Castilla a Raúl. Si me hubiera quedado, a Lopetegui podría haberle ido muy bien y Solari se hubiera quedado dos años más en el Castilla. Yo qué habría hecho, ¿quedarme dos años más en el Juvenil? En la vida siempre hay que ir por donde crees que es mejor", recordó.

"Cuando estas en el Madrid, estás en una burbuja. Cuando sales, te das cuenta de que no es la realidad del fútbol, ni de la vida cotidiana de un ex jugador", finalizó.