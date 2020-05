"Tengo miedo de contagiarme, si no renuevo con Lanús me retiro"

Sand, de 39 años, no se mostró muy optimista en declaraciones a 'Radio Riviera' y expresó su miedo ante los contagios que podría traer un regreso a la actividad futbolística.

"Tengo mucho miedo de volver a entrenar y contagiarme. No puede ser que nadie nos consulte. Si el fútbol vuelve en junio no sé si estaré para entrenar, es peligroso volver a los entrenamientos en diez días", advirtió el atacante de Lanús.

"Los médicos del club no dijeron que se pudiera volver en junio o julio. ¿Mi futuro? Si no renuevo con Lanús me retiro", afirmó rotundamente.

El delantero también mostró su desacuerdo con las directivas de los clubes argentinos, ya que cree que están empeorando las condiciones de negociación de los contratos tras eliminar los descensos y escudándose en los efectos del coronavirus.

"Es una vergüenza que no podamos volver hasta el próximo año y que estemos dos temporadas sin descenso", expuso al citado medio.

"Los dirigentes están usando la excusa de la pandemia para bajar los contratos. El salario del jugador al final parece que es el detonante de la mala gestión de los directivos", concluyó.