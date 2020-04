"Tengo que correr el menor riesgo posible, mi mujer está embarazada"

El jugador de la Real Sociedad Portu ofreció unas declaraciones a 'Mundo Deportivo' para hablar, entre otras cosas, de la pandemia de coronavirus y el temor de que su mujer, embarazada, pueda infectarse.

"Es una situación difícil y atípica. No solemos estar tanto tiempo inactivos ni en las vacaciones de verano. Hay un elevado porcentaje de jugadores que no vivimos en mansiones, sino en pisos, y tenemos que adaptarnos a lo que hay. Yo estoy que me subo por las paredes", comentó.

Además, Portu desveló que su mujer está embarazada de una niña: "Vivo justamente en el centro y bueno, salgo para lo necesario. Mi mujer está embarazada y, para correr el menor riesgo posible, me expongo lo justo. Para sacar a los perros y poco más. Hacemos la compra online".

También tuvo tiempo de hablar del posible regreso a Zubieta: "Nosotros no íbamos a entrenar, ni mucho menos. Íbamos a correr al aire libre, en el césped, que no es lo mismo que una cinta. Nos pasaron un montón de normas de seguridad: ducharnos en casa, ir con nuestra ropa, de hecho no nos íbamos a poner la de la Real, no contactar con nadie... Era algo muy, muy básico, un tema de desconexión y de volver a correr fuera, en una superficie a la que estamos acostumbrados".

Finalmente, comentó sobre la final de Copa aplazada: "Yo creo que iba a ser una final muy igualada. Por clasificación, nosotros estábamos mejor, pero si te pones a ver los dos enfrentamientos directos, ellos fueron mejores en la primera vuelta y en Anoeta conseguimos ganar un partido muy, muy disputado".